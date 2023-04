Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer stürzt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstagvormittag (22.04., 10.50 Uhr) befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die Hauptstraße in Richtung Nordring. Zeitgleich befuhr ein Fahrradfahrer die Hauptstraße in derselben Richtung auf dem Geh- und Radweg. In Höhe eines Supermarkts wechselte der Radfahrer plötzlich Zeugenangaben nach die Straßenseite, um auf das Geschäftsgelände zu fahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 28-Jährige stark ab. Dabei fiel er mit dem Motorrad zur Seite. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Der Radfahrer war ca. 70 Jahre alt und hatte weiße Haare. Er trug zum Unfallzeitpunkt eine dunkle Jacke. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall und dem Fahrradfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell