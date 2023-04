Polizei Gütersloh

POL-GT: Frau bettelt um Unterschrift und raubt Halskette

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Eine bislang unbekannte Frau sprach am Freitagmorgen (21.04., 09.10 Uhr) einen Senior unmittelbar vor seiner Haustür am Brockweg an. Die ca. 25-jährige alte Unbekannte hielt eine Mappe in der Hand und forderte unter Vorgabe eines caritativen Zwecks eine Unterschrift von dem Mann. Als der Mann die Unterschrift richtigerweise verweigerte, nährte sich die Frau seinen Angaben nach und riss ihm seine Kette vom Hals. Mit der goldenen Kette als Beute rannte die Unbekannte zu Fuß in Richtung Innenstadt. Sie war ca. 165 cm groß, schlank und hatte dunkle Haare zu einem Zopf gebunden. Am Freitagmorgen war sie mit einer hellgrünen Jacke bekleidet. Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu der Frau machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

