POL-FR: Titisee-Neustadt: Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Lenzkirch;] Am 04.07.2023, gegen 15:37 Uhr, kam es auf der B317, im Bereich Seesteige, zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr, wobei der Unfallverursacher Unfallflucht beging. Die Außenspiegel der beiden Lkw streiften aneinander, wodurch am Lastwagen des Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro entstand. Der ...

