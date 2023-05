Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger rufen wieder an

Kreis Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es kreisweit in mindestens elf Fällen zu Anrufen dreister Betrüger. Die Anrufer versuchten mal wieder mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" und dem mittlerweile bekannten "Enkeltrick", die überwiegend älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu zu bewegen, Angaben über ihre Wertsachen zu machen. Leider waren die Betrüger in einem Fall erfolgreich. Ein 73-jähriger Mann aus Bad Waldliesborn wurde gegen 13:15 Uhr von einer angeblichen Staatsanwältin angerufen, die ihm erzählte, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um einem Gefängnisaufenthalt zu entgehen, solle der Senior eine fünfstellige Summe an Kaution für seine Tochter zahlen und am Haupteingang des Hauptfriedhofes in Lippstadt an einen "Herrn Simon" übergeben. Der überrumpelte Senior wurde derart unter Druck gesetzt, dass er der Aufforderung nachkam und das geforderte Bargeld am vereinbarten Treffpunkt an einen unbekannten Mann übergab. Dieser entfernte sich nach Erhalt des Geld in unbekannte Richtung. Erst nach einem Telefonat mit seiner Tochter flog der Schwindel auf. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 20 Jahre alt, cirka 1,50 bis 1,60 Meter groß, schmale Figur, dunkle, kurze Haare. Der Mann trug eine dunkle Jacke mit weißen "Kuhflecken." Zeugen, die Angaben zu der verdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten, legen Sie einfach auf, kontaktieren Sie ihre Angehörigen und melden sich bei der Polizei. Präventionshinweise zum Thema finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell