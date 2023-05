POL-SO: Einbruch

Soest (ots) - Am 11. Mai, um 07:35 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall auf dem Feldmühlenweg. Eine 15-jährige Soesterin war mit ihrem E-Scooter in Richtung Hattroper Weg unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte sich die 15-Jährige leicht. Sie wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ja) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - ...

mehr