Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Körperverletzung beim Rathaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.07.2023, kurz nach 12.00 Uhr, begegneten sich wohl zufällig beim Rathaus in der Eisenbahnstraße ein 39 Jahre alter Mann und ein 55 Jahre alter Mann. Der 39-Jährige soll dann den 55-Jährigen gepackt und zu Boden gestoßen haben. Der 55-Jährige zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bereits gestern sei es zwischen den beiden Nachbarn schon zu einem verbalen Streit gekommen.

