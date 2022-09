Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wietmarschen (ots)

Heute Morgen gegen 7.30 Uhr kam es auf der Lingener Straße in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem LKW die Lingener Straße aus Lohne in Richtung Wietmarschen. Dabei kam ihm ein weißer Bus entgegen, wobei sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten. Der Busfahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Lohne fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter 059213090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell