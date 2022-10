Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Friedrichsthal (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Falschfahrer auf der A8. Der 86-jährige Fahrer eines grauen Skoda Octavia befuhr mit seinem Wagen die Auffahrt der Anschlussstelle Friedrichsthal-Bildstock entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Luxemburg und überfuhr in der Folge 4 Warnbaken, die auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Durch einen 37-jährigen PKW-Fahrer, der die A8 im einspurigen Baustellenbereich in korrekter Fahrtrichtung befuhr wurde der 86-Jährige durch Handzeichen auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Nachdem der Falschfahrer seinen Wagen bis zum Stillstand abgebremst hatte, stieg der 37-Jährige nach dem Anhalten aus seinem Wagen aus, überstieg die Baustellenabsicherung und fuhr den Wagen des Falschfahrers auf den Seitenstreifen. Der 86-jährige Fahrer des Octavia machte einen verwirrten Eindruck. Die Polizei in Völklingen (06898 2020) sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des 86-Jährigen gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell