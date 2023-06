Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Alkoholisierter Autofahrer verursachte mehrere Unfälle

Swisttal (ots)

Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend (31.05.2023) in Swisttal-Heimerzheim unter Alkoholeinfluss mehrere Verkehrsunfälle verursacht.

Gegen 18:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem VW Caddy die Abfahrt der L 182 zur L 163. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Motorrad eines 59-Jährigen, der gerade auf die L 182 auffahren wollte. Der Mann stürzte daraufhin mit seinem Motorrad in den Straßengraben und erlitt leichte Verletzungen. Ohne anzuhalten flüchtete der 64-Jährige in seinem Pkw von der Unfallstelle. Kurz darauf gingen weitere Meldungen bei der Polizei ein. Der Caddyfahrer war inzwischen von der L 163/Kölner Straße in Richtung eines Supermarktes unterwegs. Zwischen der Ausfahrt des Kreisverkehrs zum Metternicher Weg und dem Parkplatz des Supermarktes fuhr er dabei dreimal auf den vorausfahrenden Mercedes eines 87-Jährigen auf. Beim letzten Auffahren schob er den Pkw dabei gegen einen weiteren, auf dem Supermarktparkplatz stehenden Audi. Nach diesem Manöver überholte der 64-Jährige den Mercedes und fuhr frontal gegen den entgegenkommenden Opel eines 68-Jährigen. Damit nicht genug, beschädigte er nun beim Einparken noch einen VW, der in einer benachbarten Parklücke stand. Letztlich stieg der 64-Jährige dann schwankend aus seinem Auto aus und wurde von Zeugen am Verlassen des Parkplatzes gehindert. Ein von kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten mit ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Daraufhin musste der Mann die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach der Anzeigenerstattung, Untersagung der Weiterfahrt, Beschlagnahme des Führerscheins und Sicherstellung seines Autos konnte der 64-Jährige die Wache wieder verlassen. Ihn erwarteten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

