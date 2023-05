Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Ermittlungen gegen 34-jährigen Autofahrer nach verbotenem Überholvorgang

Bonn (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.05.2023) gegen 17:00 Uhr kontrollierte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei in der Pastoratsgasse in Bonn-Endenich. Dort gilt unter anderem ein Überholverbot von Fahrradfahrenden, da ansonsten der erforderliche Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Dabei wurde gegen 17:10 Uhr der 34-jährige Fahrer eines Skoda angehalten, da er direkt vor den Augen der Polizeibeamten verbotswidrig eine Radfahrerin überholte. Der Mann wurde folgend kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass ihm der Führerschein bereits vor mehreren Jahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss entzogen worden war. Auch dieses Mal ergaben sich Hinweise, die auf einen Drogenkonsum des Mannes hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Durch die Beamten wurde daher eine Blutentnahme zur Beweissicherung angeordnet. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden außerdem Amphetaminpulver und Cannabisprodukte aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln.

Eine gesonderte Anzeige ergeht gegen die Halterin des Fahrzeuges. Hier besteht der Verdacht, dass sie die Fahrt ohne Fahrerlaubnis angeordnet oder zugelassen hat.

