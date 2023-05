Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: "Antänzer" bedrohten 27-Jährigen - Festnahme

Bonn (ots)

Zwei 23 und 24 Jahre alte Männer sollen in der Nacht zu Mittwoch (31.05.2023) einen 27-Jährigen mit abgebrochenen Glasflaschen bedroht haben, nachdem sie ihn mithilfe des sogenannten "Antanztricks" bestohlen hatten. Die Tat ereignete sich gegen 01:30 Uhr an der Ecke Bonngasse/Bertha-von-Suttner-Platz. Nachdem die Männer den 27-Jährigen angesprochen hatten, kamen sie ihm abwechselnd unvermittelt nahe. Dabei fasste ihm einer der beiden von hinten in die Gesäßtasche, zog seine Geldbörse heraus und entnahm 50,- Euro und eine Debitkarte. Als der Geschädigte die Rückgabe der Beute forderte, bedrohten beide Tatverdächtige ihn zunächst mit zerbrochenen Glasflaschen und rannten kurz darauf davon.

Mehrere Personen verfolgten die Tatverdächtigen, die wenig später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung von einem Streifenteam der Bonner City-Wache in der Fürstenstraße gestellt werden konnten. Die polizeibekannten Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 gegen sie dauern derzeit noch an.

Die Polizei warnt: Umarmen oder Antanzen sind beliebte Tricks der Diebe, die sich darauf spezialisiert haben, Personen im Gedränge zu bestehlen. Besonders aufmerksam sollten sie sein, wenn sie gleich von mehreren Fremden überschwänglich angetanzt werden.

So können Sie sich schützen: Seien Sie aufmerksam und werden sie Sie misstrauisch bei ungewolltem Körperkontakt. Überprüfen Sie unverzüglich, ob Ihre Wertsachen noch vorhanden sind. Tragen Sie diese eng am Körper und verschließen Sie Taschen und Beutel. Wenden Sie sich unverzüglich über den Notruf 110 an die Polizei, wenn Sie bestohlen wurden.

Nähere Informationen zum Antänzer-Trick finden Sie auch hier: https://polizei.nrw/artikel/video-kampagne-taschendiebstahl-der-antaenzer-trick.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell