Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Einbruch in Rheinbach - Wer kennt diese beiden Männer?

Rheinbach (ots)

Die Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Einbrechern.

Die bislang unbekannten Männer sind nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verdächtig, am 20.04.2023 gegen 12:35 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in Rheinbach aufgehebelt zu haben, um in den Räumen nach lohnenswertem Stehlgut zu suchen. Dabei wurden sie von dem Geschädigten überrascht und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Eine Nachbarin konnte die beiden auf ihrer Flucht fotografieren.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/106872 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Männer oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

