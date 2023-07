Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 23-Jährige greift Rettungskräfte an

Waldbröl (ots)

Bei einem Einsatz am Sonntag (23. Juli) in der Friedrich-Engels-Straße sind zwei Rettungskräfte verletzt worden. Zeugen hatten gegen 5 Uhr den Rettungsdienst gerufen, weil eine 23-Jährige aus Nümbrecht in der Friedrich-Engels-Straße randalierte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte reagierte die 23-Jährige aggressiv und schlug um sich. Dabei schlug sie einem 43-jährigen Notarzt ins Gesicht und trat einen 40-jährigen Rettungsdienstmitarbeiter. Die Rettungskräfte erlitten leichte Verletzungen. Auf dem Weg ins Krankenhaus verhielt sich die Nümbrechterin weiterhin aggressiv und beleidigte eine Polizeibeamtin. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung muss sich die 23-Jährige jetzt auch wegen Widerstand, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

