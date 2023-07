POL-GM: Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Radfahrerin

Gummersbach (ots) - In der Nacht zu Sonntag (23. Juli) haben Unbekannte in der Waldenburger Straße und der Straße "Am Hepel" bei Autoaufbrüchen drei Geldbörsen sowie eine Handtasche gestohlen. In der Zeit zwischen etwa zwei und sechs Uhr waren an insgesamt vier Autos jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht worden. Dabei fielen den Kriminellen insgesamt drei Geldbörsen und eine Handtasche in die Hände. Vermutlich mit den Diebstählen im ...

