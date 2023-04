Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230427.1 Kiel: Polizei stellt über 2,5 Kilo Marihuana sicher

Kiel (ots)

Ein in Schlangenlinien fahrender Wagen war Mittwoch Anlass für eine Verkehrskontrolle. Im Ergebnis stellte die Polizei unter anderem über 2,5 Kilogramm Marihuana und rund 15.000 Euro Bargeld sicher. Der Fahrer kam ins Polizeigewahrsam.

Ein Zeuge teilte der Polizei gegen 19:20 Uhr mit, dass ein Auto auf der Bundesstraße 76 zwischen Schwentinental und Kiel in Schlangenlinien fahren solle. Polizistinnen und Polizisten des 4. Reviers bemerkten den Wagen und führten eine Kontrolle in Höhe Saarbrückenstraße durch. Bei der Kontrolle bemerkten sie den typischen Geruch von Marihuana und stellten auf dem Beifahrersitz eine Feinwaage fest.

Der 34 Jahre alte Fahrer stimmte nach rechtlicher Belehrung einer Durchsuchung seines Fahrzeugs zu. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamten rund 600 Gramm Marihuana, knapp 90 Gramm Kokain sowie Amphetamine und Bargeld in vierstelliger Höhe sicher. Er stimmte daraufhin auch der Durchsuchung seiner Wohnung zu. In dieser stellten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten knapp zwei Kilogramm Marihuana, Amphetamine, sieben Smartphones, Bargeld in vierstelliger Höhe sowie weiteres Beweismaterial sicher.

Ein zwischenzeitlich durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC, so dass ein Polizeiarzt eine Blutprobe entnahm. Bei der Kriminalpolizei erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung des polizeilich bislang Unbekannten. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Festnahme an, so dass der Tatverdächtige ins Gewahrsam kam. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses berauschender Mittel ein.

