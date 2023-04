POL-KI: 230425.2 Kiel: Vorläufige Festnahme eines alkoholisierten 22-Jähirgen wegen des Verdachts mehrerer Sachbeschädigungen

Kiel (ots) - Am frühen Montagabend kam es auf der Eckernförder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-Jähriger unter anderem neun parkende Fahrzeuge beschädigte. Der Mann musste vor Ort reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus. Gegen 20:15 Uhr befuhr der 61-Jährige mit seinem Mercedes die Eckernförder Straße vom Westring kommend in Richtung ...

