Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Raub auf Lkw-Fahrer gesucht

Rommerskirchen (ots)

Ein 33-jähriger Lkw Fahrer aus Gelsenkirchen befuhr am Montag (24.07.), gegen 07:30 Uhr, die Grevenbroicher Straße in Sinsteden. Zuvor hatte er seine Ware an einem Geschäft in Grevenbroich an der Poststraße abgeliefert und eine entsprechende Bezahlung für die Ware erhalten. Im Bereich der Grevenboicher Straße wurde er dann nach ersten Erkenntnissen von einem schwarzen BMW Limousine überholt und zum Anhalten gebracht. Die Insassen des BMWs hatten eine Art Polizeikelle zum Anhalten aus dem Fenster gehalten, sodass der Lkw-Fahrer annahm, dass er in eine Polizeikontrolle geraten ist. Jedoch sei er dann mit einer Schusswaffe bedroht worden und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Dieser Forderung kam er nach und die zwei Männer stiegen wieder in das Fahrzeug und flüchteten durch Sinsteden in Richtung B59.

Bei einem der Täter soll es sich um einen zirka 180 Zentimeter großen Mann, mit normaler Statur, leichtem Bauchansatz, dunklem Schnurbart und braunen Augen gehandelt haben. Er sei mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Kappe bekleidet gewesen. Bei dem flüchtigen Fahrzeuge habe es sich um eine schwarze BMW-Limousine ohne Kennzeichen gehandelt.

Das Kriminalkommissariat 12 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern oder dem flüchtenden Fahrzeug geben können. Auch werden Zeugen gesucht, die im Vorfeld in Grevenbroich Beobachtungen gemacht haben. Die Zeugen werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell