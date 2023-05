PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher +++ ausgeraubte Jugendliche +++ Auffahrunfall mit alkoholisierten Fahrer

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruchdiebstahl in Bäckerei

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Am Eisspeicher Tatzeit: Zw. Mittwoch, 17.05.2023, 18:30 Uhr und Donnerstag, 18.05.2023, 05:40 Uhr

Unbekannte gelangten auf die Gebäuderückseite der Bäckerei und hebelten die dortige Zugangstür mittels eines Hebelwerkzeuges auf. Im Verkaufsraum hebelte der/die Täter den Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend entfernten sich diese in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel.Nr.: 06172/1200

Räuberische Erpressung in Bommersheim

Tatzeit: Donnerstag, den 18.05.2023, 04:00 Uhr Tatort: Lange Straße, 61440 Oberursel (Taunus)

Durch drei bislang unbekannte Täter kam es im Bereich der Lange Straße/Burgstraße in Oberursel-Bommersheim zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil von zwei Jugendlichen. Die Täter werden wie folgt beschrieben. Täter (1): männlich, 180cm, mitteleuropäischer Phänotyp, kurze dunkle Haare, blaue Augen, Ziegenbart, dunkle Basecap, weißes Oberteil, weiße Trainingshose Täter (2): männlich, 180-185cm, afrikanischer Phänoytp, dunkel gekleidet Täter (3): männlich, 175cm, mitteleuropäischer Phänotyp, dunkel gekleidet, dunkles Halstuch Die drei männlichen Personen flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel (#06171-6240-0) in Verbindung zu setzen.

Korrigierte Pressemitteilung vom 17.05.2023:

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Unfallort: Adelheidstraße, 61462 Königstein im Taunus Unfallzeit: 16.05.2023, 16:50 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Königstein ein Verkehrsunfall, in dessen Folge nun gegen einen der Beteiligten strafrechtlich ermittelt wird. Gegen 16.50 Uhr befuhren ein Audi und ein Fiat in dieser Reihenfolge die Adelheidstraße in Richtung Stadtmitte. Als der 54-jährige Hochheimer am Steuer des vorausfahrenden Fahrzeugs, auf Grund eines Rückstaus an der Einmündung zur Frankfurter Straße, verkehrsbedingt halten musste, reagierte der Fahrer des Fiat - ein 64-jähriger Königsteiner - zu spät, sodass er seinem Vordermann auffuhr. Dabei wurde ein 11-jähriger Mitfahrer im Audi leicht verletzt und ein Sachschaden von schätzungsweise 3.500 Euro verursacht. Nachdem sich die Beteiligten an der Unfallstelle nicht einigen konnten, entschieden sie, die örtliche Polizeistation aufzusuchen. Dort ergab sich der Verdacht, dass der Fiat-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille, sodass der Autofahrer für eine ärztliche Blutprobe auf der Dienststelle bleiben musste. Gegen den 64-Jährigen wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell