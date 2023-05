PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher an Vereinsheim zugange +++ Diebe stehlen hochwertiges Motorrad +++ Diesel abgezapft +++ Nach Unfall davongefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher an Vereinsheim zugange,

Grävenwiesbach, Heinzenberg, Sportplatzstraße, 07.05.2023 bis 14.05.2023

(pa)Im Grävenwiesbacher Ortsteil Heinzenberg kam es im Laufe der vergangenen Woche zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim. Zwischen Sonntag, dem 07.05.2023 und vergangener Woche Sonntag versuchten Unbekannte, gewaltsam in das in der Sportplatzstraße gelegene Sportlerheim einzudringen. Ihre Hebelversuche an einem Fenster zeigten zwar keinen Erfolg, jedoch richteten die Täter einen Schaden von rund 500 Euro an. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebe stehlen hochwertiges Motorrad,

Bad Homburg v. d. Höhe, Südring, 15.05.2023, 14.00 Uhr bis 16.45 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag wurde im Bereich von Bad Homburg ein Motorrad entwendet. Der Fahrer hatte seine Aprilia - Modell "RSV4 1100 Factory" - gegen 14.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz am Südring abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 16.45 Uhr musste er schließlich feststellen, dass das schwarze Supersport-Motorrad gestohlen worden war. Die Aprilia, deren Wert sich auf rund 20.000 Euro beläuft, trug das amtliche Kennzeichen HOT-QI 68. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Diesel abgezapft,

Steinbach, Waldstraße, 10.05.2023, 09.00 Uhr bis 15.05.2023, 07.00 Uhr

(pa)In Steinbach waren in den vergangenen Tagen Kraftstoffdiebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurden zwischen Mittwoch- und Montagmorgen ein Lkw sowie ein Bagger, die auf einem Baustellengelände in der Waldstraße abgestellt waren. Die Diebe zapften aus den Fahrzeugen insgesamt etwa 250 Liter Diesel ab und verließen den Tatort anschließend unerkannt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

4. Nach Unfall davongefahren,

Oberursel, Bommersheim, Willy-Brandt-Straße, 13.05.2023, 12.30 Uhr bis 15.05.2023, 07.00 Uhr

(pa)In der Oberurseler Willy-Brandt-Straße kam es in den vergangenen Tagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der Polizei am Montagmorgen Unfallspuren und -schäden gemeldet wurden, konnte vor Ort festgestellt werden, dass in der Zeit seit Samstagmittag offenbar ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war. Nachdem es über einen Grünstreifen gefahren war und einen Baum gestreift hatte, war es vor einem Baustoffhandel mit Ausstellungsstücken kollidiert, welche infolge des Aufpralls gegen eine Glasscheibe kippten. Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der oder die Verantwortliche war nach dem Unfallgeschehen verbotenerweise davongefahren, weshalb nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06171) 6240 - 0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell