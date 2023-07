Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Über zehn Kilogramm: Drogenkuriere gehen der Polizei ins Netz

Neuss (ots)

Am Samstagnachmittag (22.07.), gegen 16:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf ein Pkw auf einem Rastplatz an der Bundesautobahn 57 auf. Der Pkw schien bei Erblicken des Streifenwagens fluchtartig das Gelände des Rastplatzes zu verlassen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Pkw konnte zur Kontrolle auf der Jülicher Landstraße in Neuss nach Verlassen der Autobahn angehalten werden. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Personen, ein 22-jähriger Kürtener und ein 29-jähriger Engelskirchener. Während der Überprüfung verhielt sich das Duo zunächst kooperativ, als sie auf den süßlichen Geruch ausgehend vom Kofferraum angesprochen wurde, schien die Stimmung zu kippen. Die Beamten vermuteten Betäubungsmittel als Ursache für den Geruch. Zur Unterstützung wurde ein Diensthundeführer mit einem Rauschgiftspürhund angefordert. Vor Ort brauchte der Diensthund nur wenige Augenblicke um fündig zu werden. Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden die Beamten über zehn Kilogramm verbotene Betäubungsmittel auf. Das augenscheinliche Marihuana wurde sichergestellt. Da es sich bei dieser Größenordnung deutlich um eine nicht geringe Menge handelte, bestand gegen beide Männer der dringende Tatverdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Sie wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme wurden die Personen durchsucht. Die Einsatzkräfte fanden bei dem 22-Jährigen ein Einhandmesser, welches er in einem Hosenbein versteckte, auf. Auch dieses wurde sichergestellt. Zu allem Überfluss war dann noch der durchgeführte Drogenvortest mit dem 29-jährigen Fahrzeugführer positiv, sodass dieser sich eine Blutprobe durch einen Bereitschaftsarzt entnehmen lassen musste. Nachdem die beiden Drogenhändler die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachten, wurden beide am Folgetag (23.07.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehle und ordnete die Untersuchungshaft an.

Federführend übernahm das hiesige Kriminalkommissariat 12 die Ermittlungen.

