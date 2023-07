Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzen Urlaubszeit

Meerbusch, Dormagen (ots)

In Dormagen und Meerbusch nutzten Einbrecher die Abwesenheit von Hausbewohnern aus, um in die Wohnungen einzudringen.

Aufmerksamen Nachbarn fiel am Freitagabend (21.07.), gegen 21:00 Uhr, auf, dass die Rollladen an einem Fenster eines Hauses am Rapunzelweg in Dormagen hochgeschoben waren. Außerdem schien das dazugehörige Insektenschutzgitter entfernt worden zu sein. Ebenso wirkte bei genauerer Nachschau ein Kellerschacht aufgehebelt.

Da den Zeugen bewusst war, dass sich die Bewohner im Urlaub befanden, nahmen sie telefonisch mit ihren Nachbarn Kontakt auf. Nach Rücksprache mit den rechtmäßigen Bewohnern sahen sie im Haus nach dem Rechten. Die Innenräume waren scheinbar durch Einbrecher durchwühlt worden. Die wachsamen Zeugen riefen die Polizei. Nach jetzigen Erkenntnissen entkamen die Täter mit Schmuck und einem Laptop. Die Tat muss sich im Verlauf der letzten Woche, vom 14. Juli bis zum 21. Juli, ereignet haben.

In Meerbusch an der Weidenstraße ergab sich nahezu das gleiche Bild. Auch hier waren die Bewohner eines Hauses für eine Woche, vom 15. Juli bis zum 22. Juli, im Urlaub. Die Abwesenheit nutzten Täter aus, um sich über ein Kellerfenster unbefugt Zutritt zu verschaffen. Die Diebe durchwühlten bei ihrer Suche nach Beute die Wohnräume des Hauses und flüchteten anschließend mit Schmuck und Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 14 nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf. Wer Hinweise, die bei der Tataufklärung helfen können, geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei zu melden.

Lassen Sie Ihre Wohnung bewohnt aussehen: Nutzen Sie Zeitschaltuhren in Verbindung mit energiesparenden Lampen und lassen Sie so den Eindruck entstehen, als sei jemand zu Hause. Unbeleuchtete Wohnungen in der Dunkelheit vermitteln den Täter eine Sicherheit, als sei niemand anwesend, sodass sie ihre Tat ungestört durchführen können.

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss