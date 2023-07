POL-NE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neuss (ots) - Am Mittwochmorgen (20.07.), gegen 10 Uhr, erhielt ein 52-jähriger Neusser eine Mitteilung auf sein Mobiltelefon. Es war die Überwachungskamera einer Baustelle in Neuss-Holzheim an der Bahnhofstraße, die sich automatisch meldete. Auf den aufgezeichneten Bildern war zu sehen, wie ein unbekannter Mann mit Werkzeug und einer Sporttasche die Baustelle verließ. Sogleich begab sich der 52-Jährige zum Ort des ...

mehr