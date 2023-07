Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme: Zeuge erkennt Einbrecher wieder

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (20.07.), gegen 10 Uhr, erhielt ein 52-jähriger Neusser eine Mitteilung auf sein Mobiltelefon. Es war die Überwachungskamera einer Baustelle in Neuss-Holzheim an der Bahnhofstraße, die sich automatisch meldete. Auf den aufgezeichneten Bildern war zu sehen, wie ein unbekannter Mann mit Werkzeug und einer Sporttasche die Baustelle verließ. Sogleich begab sich der 52-Jährige zum Ort des Geschehens und informierte die Polizei. Anhand der Aufnahmen ließ sich rekonstruieren, dass ein Täter gegen 08:00 Uhr an dem baufälligen Reihenhaus ankam. Zunächst schien der Dieb sich das Haus genau anzusehen, ehe er dieses betrat. Hierzu stieg der Unbekannte über ein Tor und gelangte durch einen baubedingtoffenen Bereich ins Gebäude. Bei dem Durchsuchen nach Beute wog sich der Dieb offensichtlich in Sicherheit, sodass er sich Zeit ließ und erst gegen 10:00 Uhr den Tatort wieder verließ.

Doch das sollte noch nicht das Ende der Geschichte sein. Später, am Abend desselben Tages, gegen 19:15 Uhr, konnte der 52-jährige Melder seinen Augen kaum trauen. Auf der Pannestraße in Neuss erkannte er zweifelsfrei den Mann wieder, der zuvor in seine Baustelle eingebrochen war. Der Holzheimer tat das einzig Richtige und kontaktierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte behielt er den Dieb im Blick, sodass den Beamten die Festnahme des Täters gelang.

Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 44-jährigen Obdachlosen, der erst einen Monat zuvor aus der Haft entlassen worden war.

Gegenüber den Beamten gab er an, dass er die gestohlenen Werkzeuge bereits zur Finanzierung seiner Drogensucht verkauft habe. Die Ermittlungen bezüglich des Verbleibs der Werkzeuge dauern an.

Der 44-jährige wurde zu einer Polizeiwache verbracht und wartete dort auf seinen Verführungstermin am heutigen Tag (21.07).

Das Kriminalkommissariat 12 übernahm die Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell