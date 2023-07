Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Räuberischer Diebstahl - Täter entwendet Alkohol aus Tankstelle

Neuss (ots)

Am Freitag (21.07.), gegen 21:50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen räuberischen Diebstahl in einer auf der Langemarckstraße in Neuss gelegenen Tankstelle. Der Dieb begab sich unmittelbar nach Betreten der Tankstelle in Richtung der Kühlschränke und versteckte anschließend mehrere Flaschen Bier in seiner Hose. Ein Tankstellenmitarbeiter beobachte das Geschehen und forderte den Mann auf, die Ware auszuhändigen. Anstatt der Forderung nachzukommen, drohte der Täter dem Mitarbeiter Gewalt an, verließ die Tankstelle mit der Beute und flüchtete auf seinem Fahrrad in Richtung Obertorweg.

Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken Mann mit nordafrikanischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er habe bei Tatbegehung ein blaues T-Shirt und eine beige Hose getragen.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Diese werden im Weiteren beim Kriminalkommissariat 12 geführt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell