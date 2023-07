Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Neuss (ots)

Am Samstag, (22.07.), gegen 00:50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruchalarm auf der Erprather Straße in Neuss - Reuschenberg. Dieser hatte in der Werkstatt einer Firma ausgelöst. Bei Eintreffen an der Tatörtlichkeit konnten die Beamten eine eingeschlagene Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Objekts feststellen.

Nach Angaben des Geschädigten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Bewegungsmelder in der Werkstatt um 00:31 Uhr ausgelöst hatte. Daraufhin hatte der Geschädigte eigenständig das Firmengelände aufgesucht und eine offenstehende Tür zur Lagerhalle und eingeschaltetes Licht in der Werkstatt feststellen müssen.

Nach ersten Informationen ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

