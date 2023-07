Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gefährliche Körperverletzung am Neusser Bahnhof - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Sonntag (23.07.), gegen 01:10 Uhr, wurde die Polizei zum Hauptbahnhof in Neuss gerufen. Dort war es zuvor zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 24- jährigen Mannes aus Neuss gekommen. Da sowohl das Opfer als auch die beiden Tatverdächtigen inzwischen dieselbe Bahn bestiegen hatten, musste diese im weiteren Verlauf an der Haltestelle "Neuss am Kaiser" gestoppt werden. Das stark alkoholisierte Opfer, mit leichten Verletzungen in Form eines Kratzers und einer Schwellung im Gesicht, gab gegenüber der Polizei an, es sei bereits auf der Fahrt von Düsseldorf nach Neuss in einer anderen Bahnlinie zu Streitigkeiten zwischen ihm und den beiden Tatverdächtigen gekommen. Am Neusser Bahnhof hätten alle Beteiligten die Bahn verlassen, woraufhin einer der Männer seinen Arm ergriff und der andere ihn vermutlich mittels eines Schlags in die Kopfregion zu Fall brachte.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 20- jähriger Neusser und ein 26- jähriger Kaarster, stritten die Vorwürfe ab. Nach Feierlichkeiten in Neuss seien sie von dem 24 Jährigen am Bahnhof unvermittelt angesprochen worden. In ihrer Begleitung befanden sich zwei 17- jährige, weibliche Minderjährige aus Neuss, die die Angaben der beiden jungen Männer bestätigten.

Das Opfer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Ob es sich bei den Tatverdächtigen tatsächlich um die Täter handelt oder das Opfer aufgrund von Alkoholisierung und dem Eindruck der erlebten Tat die Personen fälschlicherweise für die Täter hielt, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 21 aufgenommen hat. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

