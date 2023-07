POL-FR: Kenzingen: Eigenes Fahrrad nachträglich im Zug erkannt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Breisach - Über das Wochenende kam es zu insgesamt drei Unfällen unter Beteiligung von Radfahrern im Reviergebiet des Polizeireviers Breisach. Am Samstag, den 15.07.2023 gegen 10 Uhr, überholte ein Radfahrer im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße in Bötzingen drei dort wartende Pkw und missachtete anschließend den Vorrang entgegenkommender ...

