Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Motorradfahrer nach Kollision mit Auto gesucht

Rees (ots)

Am Freitag (23. Juni 2023) gegen 08:00 Uhr war ein Autofahrer auf der Weseler Straße (L7) in Richtung Wesel unterwegs. Noch vor Haldern wurde er nach eigenen Angaben links von einem Motorrad überholt, allerdings kollidierte das Motorrad während des Überholvorgangs aus unklarerer Ursache seitlich mit dem Peugeot. Es entstand ein Schaden an Kotflügel, Fahrertür und Außenspiegel des Wagens. Der Motorradfahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne anzuhalten. Es soll sich um eine dunkle Maschine gehandelt haben, der Fahrer trug dunkle Motorradkleidung. Wohlmöglich ist auch an dem Motorrad rechtsseitig ein Schaden entstanden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Motorradfahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell