Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Mehrere Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern

Freiburg (ots)

Breisach - Über das Wochenende kam es zu insgesamt drei Unfällen unter Beteiligung von Radfahrern im Reviergebiet des Polizeireviers Breisach.

Am Samstag, den 15.07.2023 gegen 10 Uhr, überholte ein Radfahrer im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße in Bötzingen drei dort wartende Pkw und missachtete anschließend den Vorrang entgegenkommender Fahrzeuge. Hierdurch kam es zum Unfall mit einem Pkw, der gerade im Begriff war, von einem Grundstück aus in den fließenden Verkehr einzufahren. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden.

Auf der K4391 zwischen Oberrimsingen und Gündlingen kam es am Sonntag, den 16.07.2023, gegen 15.30 Uhr, ebenfalls zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pedelecs fuhr hierbei einen abschüssigen Feldweg hinab und missachtete die Vorfahrt eines Pkws auf der K4391, wobei der Pkw das Hinterrad des Fahrrades berührte. Hierdurch stürzte der Fahrradfahrer und zog sich neben einem Rippenbruch auch mehrere Schürfwunden zu. Schwere Kopfverletzungen wurden wahrscheinlich durch das Tragen eines Helmes verhindert. Auch dieser Radfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An Pkw und Pedelec entstand zudem Sachschaden.

Ebenfalls am Sonntag, den 16.07.2023, gegen 20 Uhr, fuhr ein Radfahrer in der Waltershofer Straße in Gottenheim vom Fußgängerweg auf die Straße, übersah hierbei jedoch einen herannahenden Motorroller. Der Fahrer des Rollers kam durch eine Ausweichbewegung zu Fall und wurde dabei leicht verletzt, weswegen auch er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Roller entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell