Ulm (ots) - Der 73-Jährige fuhr mit seinem Pedelec gegen 18 Uhr in der Straße Am Jagdschlössle in Richtung Itzelberg. Mit seinem Fahrrad stieß er wohl gegen den Randstein und kam deshalb zu Fall. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Pedelec entstand kein Schaden. ...

mehr