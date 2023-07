Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Versuchter Einbruch in Pizzeria - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 12:00 Uhr in eine Pizzeria in Murg einzubrechen. Der oder die Täter sollen versucht haben eine Tür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Beamte des Polizeireviers Bad Säckingen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen darum sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden.

