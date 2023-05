FW-GE: Sperrung Vinckestraße

Gelsenkirchen (ots) - Um 15:52 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen zur Straße Krammwinkel in Erle (Gelsenkirchen)alarmiert. Die Mieterin der Wohnung schilderte der Einsatzleitstelle einen Brand in der Küche. Da es ihr und Ihrem Partner auf Grund von körperlichen Einschränkungen nicht möglich war die Brandwohnung zu verlassen, wurden Feuerwehreinheiten unter dem Stichwort "Feuer mit Menschenleben in ...

mehr