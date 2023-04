Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand in der Bochumer Straße in der Neustadt - Menschenleben gefährdet

Gelsenkirchen (ots)

Am Morgen des Ostersonntags wurden die Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen zur Bochumer Straße in der Neustadt (Gelsenkirchen) alarmiert. Die ersten Notrufe hörten sich dramatisch an: Flammen schlagen aus einer Wohnung im 1.Obergeschoss und mehrere Personen stehen an den Fenstern und warten auf eine Rettung. Die Feuerwehr Gelsenkirchen alarmierte daraufhin mehrere Feuer- und Rettungswachen, sowie, die Freiwillige Feuerwehr mit dem Stichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr".

Im 1. Obergeschoss auf der Rückseite des Gebäudes war im Wohnzimmer ein Feuer ausgebrochen. Der Raum stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. In kürzester Zeit konnte eine erfolgreiche Brandbekämpfung und umfangreiche Menschenrettung durchgeführt werden. Durch die schnell eingeleitete Menschenrettung über die Drehleiter kam ein Kollege der Feuerwehr, der sich auf der Drehleiter befand, mit den Rauchgasen in Kontakt. In der Folge war ein Transport in ein Krankenhaus für ihn erforderlich. Insgesamt ist es der Feuerwehr zügig gelungen, 12 Kinder und 5 Erwachsene mit Hilfe der Drehleiter zu retten. Von den geretteten Personen wurden 12 Kinder und zwei Erwachsene zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Eine Mutter mit fünf Kindern, sowie eine Familie mit 2 Erwachsenen und 4 Kindern wurden in einer Unterkunft im Haus Heege untergebracht. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Mit insgesamt ca. 50 Einsatzkräften waren die Feuerwachen Buer, Heßler und Altstadt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Ückendorf im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind von der Polizei übernommen worden.

