Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall fordert 5 verletzte Personen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Nienhausenstraße in der Feldmark sind am heutigen Samstagmittag gegen 13.40 Uhr fünf Personen verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten 2 Fahrzeuge in einem Kreuzungsbereich Nienshausenstr./Feldmarkstr. Die Feuerwehr bekam erste Infos zum Unfall über das automatische Alarmierungssystem eCall und danach über mehrere Anrufe. Sie rückte mit 4 Rettungswagen und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus und versorgte die Verletzten. 2 Personen wurden in Gelsenkirchener Krankenhäuser transportiert. Die Batterien der Unfallfahrzeuge wurden abgeklemmt und ausgelaufene Betriebsmittel mit Ölbindern abgestreut und aufgenommen. Nach ca. 1 Stunde war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle zur Unfallermittlung an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell