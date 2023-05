Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuer mit Menschenleben in Gefahr im Stadtteil Erle

Gelsenkirchen (ots)

Um 15:52 Uhr wurden die Kräfte der

Feuerwehr Gelsenkirchen zur Straße Krammwinkel in Erle (Gelsenkirchen)alarmiert. Die Mieterin der Wohnung schilderte der Einsatzleitstelle einen Brand in der Küche. Da es ihr und Ihrem Partner auf Grund von körperlichen Einschränkungen nicht möglich war die Brandwohnung zu verlassen, wurden Feuerwehreinheiten unter dem Stichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" entsandt. Nach Eintreffen der ersten Einheiten konnten die beiden Personen über den Treppenraum des Gebäudes gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und anwesenden Notarzt wurden beide Patienten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zwei ebenfalls in der Wohnung befindliche Katzen wurden durch die Einsatzkräfte dem Tierheim Erle zugeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind von der Polizei übernommen worden.

