Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen

Bettmaringen: Ortsschild rausgerissen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 15.07.2023 gegen 12:05 Uhr hatte eine bislang unbekannte Person ein Ortsschild und ein Vorfahrtsschild aus dem Fundament im Boden gerissen. Dabei wurde das Fundament beschädigt. In unmittelbarer Nähe wurden zwei Leitpfosten umgestoßen, sie konnten aber wieder unbeschadet an Ort und Stelle eingesetzt werden. Der entstandene Schaden war bislang nicht zu beziffern. Beamte des Polizeireviers Waldshut haben die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell