Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Fahrzeugteilen in Bookholzberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben Fahrzeugteile von einem in Bookholzberg abgestellten Bagger entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Montag, 02. Januar 2023, 16:20 Uhr, bis Dienstag, 03. Januar 2023, 07:45 Uhr, schlugen sie zunächst eines Scheibe des in der Straße "An der Bahn" abgestellten Minibaggers ein. In der Folge wirkten sie auf die Hydraulik ein und demontierten ein Anbauteil, das sie schließlich entwendeten. Der entstandene Schaden wurde mit etwa 3.250 Euro angegeben.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell