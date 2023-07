Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen

Weizen: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits in der Zeit zwischen Donnerstag, den 13.07.2023 gegen 16:00 Uhr und Freitag, den 14.07.2023 gegen 14:30 Uhr wurde in den Kiosk der Museumsbahn "Sauschwänzlebahn" am Bahnhof in Weizen eingebrochen. Der Schaden lässt sich bislang nicht beziffern. Die Polizei bittet Personen, die etwas wahrgenommen haben, sich beim Polizeirevier Waldshut unter der Telefonnummer 07751 8316-531 zu melden.

