Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motoradfahrer verunfallt im Wehratal

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 15.07.2023 ereigneten sich gleich mehrere Unfälle im Wehratal auf der Landesstraße 148 zwischen Wehr und Todtmoos. Nachdem es gegen 11:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Motorradfahrern gekommen war und beide schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden mussten, ereignete sich gegen 14:50 Uhr erneut ein Unfall mit einem Motorradfahrer. Der 42-jährige Motorradfahrer soll aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt sein. Dabei zog er sich Verletzungen am Oberkörper zu. Er wurde daher mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste das Wehratal vollständig gesperrt werden. Der am Motorrad entstandene Schaden konnte nicht beziffert werden.

