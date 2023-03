Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Gasaustritt an der Zapfanlage einer Gaststätte

Freiburg (ots)

Ein Gasausstritt wurde am Sonntag, 19.03.2023 gegen 10.20 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße gemeldet. Die Betreiber wurden durch den CO² Warnmelder aufmerksam, welcher den Alarm auslöste. Durch die Feuerwehr konnte ein defekter Druckminderer an der Gasflasche der Zapfanlage als Ursache ausgemacht werden. Dieser wurde außer Betrieb genommen und die Gasflasche zugedreht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Schopfheim war mit fünf Fahrzeugen und 24 Kräften vor Ort. Ebenfalls die Polizei und der Rettungsdienst.

md/tb

