Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falscher Polizeibeamter und Stadtwerkemitarbeiter begehen Diebstahl z.N. einer 84-Jährigen

Osnabrück (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023, klingelte es gegen 13:20 Uhr an der Haustür einer 84-jährigen Osnabrückerin an der "Ebertallee" unweit zur "Schützenstraße". An der Tür stand eine männliche Person, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke auswies. Der Mann gab an, dass bei Bauarbeiten eine Wasserleitung beschädigt worden sei und man deshalb zur Überprüfung in die Wohnung der 84-Jährigen müsse. Die Dame gewährte dem angeblichen Mitarbeiter daraufhin den Zutritt in die Wohnung. Der Stadtwerkemitarbeiter forderte die 84-Jährige danach auf, ihre Goldringe abzulegen, um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden. Dieser Aufforderung kam die Dame nach. Nach kurzer Zeit traf eine weitere männliche Person ein, die sich als Kriminalbeamter ausgab. Dieser nahm den Mitarbeiter der Stadtwerke fest und fixierte ihn am Boden. Anschließend erfragte der angebliche Polizeibeamte sämtliche Informationen bezüglich der Kontodaten der 84-Jährigen. Danach verließen die beiden Männer die Wohnung. Als die Geschädigte dann bemerkte, dass ihr Schmuck und ihre EC-Karte entwendet wurden, verständigte sie die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es bereits 20 Minuten vor dem oben genannten Sachverhalt, gegen 13:00 Uhr, zu einer versuchten Tat kam. In der "Rotenburger Straße" unweit zur "Venloer Straße" (nur knapp zwei Kilometer von der "Ebertallee" entfernt) klingelten zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke an der Haustür eines 80-Jährigen. Dieser verweigerte jedoch den Zutritt und drohte mit der Polizei. Beide Männer entfernten sich daraufhin und fuhren mit einem silbernen Kleinwagen mit Bremer Zulassung (Kennzeichen: HB-????) davon. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 - Mitarbeiter der Stadtwerke

- Südeuropäisches Erscheinungsbild - Ca. 1,60 m groß - Ca. 20 Jahre alt - Schwarze Haare mit Undercut - Bekleidung: graue Jacke, schwarze Trainingshose - Sprache: Gebrochenes Deutsch mit Akzent

Täter 2 - Kriminalpolizist

- Ca. 1,60 m groß - Ca. 45-50 Jahre alt - Dunklerer Teint - Kräftige Statur - Bekleidung: Dunkelblaue Jacke, dunkle Hose - Sprache: Akzentfreies Hochdeutsch

Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 0541/327-2115.

Die Polizei nimmt diese Sachverhalte zum Anlass, vor falschen Mitarbeitern der Stadtwerke und falschen Polizeibeamten zu warnen. Immer wieder kommt es zu ähnlichen Betrügereien, bei denen die Täter diese oder andere Rollen einnehmen und so das Vertrauen der Geschädigten ausnutzen. Die Polizei rät dazu, keine Fremden in die Wohnung zulassen und keine Angaben zu Vermögensverhältnissen (auch nicht telefonisch) preiszugeben. Bei Zweifeln können Sie angegebene Informationen bei der Polizei oder bei den Stadtwerken überprüfen und bestätigen lassen.

