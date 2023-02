Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach mehreren Sachbeschädigungen an Pkws

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (19 Uhr) bis Mittwochmorgen (08:10 Uhr) kam es in der "Rappstraße" zu Sachbeschädigungen an drei Pkws. Ein Unbekannter stach auf Höhe der Hausnummer 30c in die rechten Reifen von einem Audi "A3", einem BMW "3er" und einem Seat "Leon". Die Fahrzeuge waren an der Straße abgeparkt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu der Tat geben können, sich unter 0541/327 -3203 oder -2115 zu melden.

