POL-OS: Osnabrück: Pkw versucht sich durch Flucht einer Kontrolle auf der A1 zu entziehen

Osnabrück (ots) - Am Mittwoch zwischen 17:25 und 20:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in ein Einfamilienhaus in dem Birkenweg in der Nähe der Eichenstraße. Durch die Täter wurden mehrere Schmuckgegenstände entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen an dem Tatort gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können. Diese ...

