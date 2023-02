Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach versuchtem Aufbruch eines Kassenautomaten

Osnabrück (ots)

In dem Zeitraum von Dienstagabend (18:00 Uhr) bis Mittwochmorgen (08:00 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter den Kassenautomaten eines Parkhauses in der Straße "Am Finkenhügel" gewaltsam zu öffnen. Durch die Täter konnte jedoch kein Diebesgut erlangt werden. Durch die Beschädigungen an dem Kassenautomaten entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen an dem Tatort gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2215.

