POL-OS: Quakenbrück: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Sonntagabend (22:00 Uhr) auf Dienstagmorgen (11:00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in den Lagerraum eines Restaurants an der Martinistraße in der Nähe der Adolfstraße. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem ...

mehr