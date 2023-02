Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Einbruch in Bäckerei - Die Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (ca. 19:30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (ca. 05:00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei. Durch die Täter wurden die Räumlichkeiten der Bäckerei durchsucht und ein vierstelliger Betrag an Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können. Diese melden sich bitte unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell