POL-FR: Todtmoos: Auto kommt auf Leitplanke zum Stillstand - Fahrer leicht verletzt und mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 18.03.2023, ist auf der B 500 zwischen Häusern und Blasiwald ein Motorradfahrer in eine Leitplanke geprallt. Gegen 15:30 Uhr war der 26-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen. Durch die Kollision dürfte sich der Motorradfahrer eine Frakturverletzung am Bein zugezogen haben. Er kam mit dem Rettungsdient ...

mehr