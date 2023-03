Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto und Rennrad kollidieren in Wallbach - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.03.2023, gegen 17:30 Uhr, sind in der Hauptstraße in Bad Säckingen-Wallbach ein Auto und ein Rennrad kollidiert. Der 42-jährige Radfahrer verletzte sich leicht und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein gleichaltriger Autofahrer hatte zuvor über einen Hofplatz gewendet und war beim Wiedereinfahren auf die Hauptstraße mit dem dort herannahenden Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Radfahrer prallte in die Seite des Autos. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund je 5000 Euro am Auto und am Rennrad.

