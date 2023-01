Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruchsdiebstahl in zwei Waldhütten - Zeugenaufruf

Ellenhausen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 01.01.2023, bis Donnerstag, dem 05.01.2023, wurden durch bislang unbekannte Täter zwei verschlossene Waldhütten aufgebrochen. Entwendet wurde in beiden Fällen nichts. Die Hütten stehen im Eigentum der Ortsgemeinde Ellenhausen und befinden sich in der Verlängerung der Straße "Am Tannenhain", in der Nähe des Friedhofes. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell