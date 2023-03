Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Balkonbrand schnell gelöscht

Freiburg

Rheinfelden

Am Samstagnachmittag, den 18.03.2023, teilten mehrere Anwohner und zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Rheinfelden einen Balkonbrand im 5. Stock eines Hochhauses im Fecampring in Rheinfelden mit. Die Angestellten der Stadtverwaltung eilten sofort in das Haus und verschafften sich Zutritt zum Balkon. Dort bekämpften sie das Feuer mit mehreren Feuerlöschern und schafften es die Flammen zu ersticken. Aufgrund vorhandener Glut waren weitere Löscharbeiten der Feuerwehr dennoch erforderlich. Ein Großteil der über 250 Bewohner des 15-stöckigen Hauses wurden evakuiert, bis das Ausmaß des Brands bekannt war. Sie konnten jedoch bald wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auf dem Balkon war entsprechender Brandschaden entstanden; weiter wurde mindestens ein Fenster durch die Hitzestrahlung beschädigt. Die Wohnung blieb aber bewohnbar. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden eine Mitarbeiterin der Stadt sowie eine Feuerwehrfrau leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden war mit mehreren Abteilungen sowie einem Fahrzeug der Feuerwehr aus Rheinfelden (Schweiz) im Einsatz. Auch das Deutsche Rote Kreuz war mit starken Einsatzkräften vertreten. Der Oberbürgermeister sowie der Leiter des Ordnungsamtes machten sich vor Ort selbst ein Bild des Ausmaßes. Die Ursache des Brands ist noch nicht bekannt; Beamte des Polizeireviers Rheinfelden haben die Ermittlungen aufgenommen. Wohl nur dem beherzten Eingreifen der Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes war es zu verdanken, dass sich der Brand nicht ausbreiten und weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft ziehen konnte.

